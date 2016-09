Bad Rippoldsau-Schapbach Windkraft sorgt für Unruhe

Bad Rippoldsau-Schapbach. Diese werden vor allem von Schapbach aus zu sehen sein und auch eine Baulast liegt in Bad Rippoldsau-Schapbach (wir berichteten). Bernd Spengler von der Firma Kreuzberger und Spengler Energie GmbH & Co. KG, die die Anlagen errichten will, stellte eine Visualisierung der Windräder vor.

Schon bei der Bürgerfragestunde richteten Bewohner Fragen an Bürgermeister Bernhard Waidele in dieser Sache. Der ließ es mit Zustimmung des Gemeinderats zu, dass Bürger auch während der Sitzung Fragen stellen konnten.Zunächst stellte Waidele den Sachverhalt dar. Die Gemeinde sei von den Anlagen nur durch Zufahrtswege betroffen wäre. Für Gemeinderat und Bürger sei von Bedeutung, wo die Anlagen gebaut werden und wie die Belastung für die Bürger sei. Die Entfernung der Anlagen sei weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus von Wohngebieten entfernt, sagte Waidele.

Bernd Spengler ging dann auf die einzelnen Darstellungen der Anlagen ein. Er zeigte Visualisierungen von verschiedenen Standpunkten in Bad Rippoldsau-Schapbach aus. Für insgesamt 27 Emissionspunkte brauche es Gutachten, bei denen es unter anderem um hörbaren Schall und Beschattung gehe, sagte er. Falls die Beschattung überschritten werde, müsse die Anlage abgeschaltet werden. Außerdem bestehe zu 80 Prozent Westwind, sodass die Anlagen kaum hörbar sein werden, so Spengler.