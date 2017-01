Bad Rippoldsau-Schapbach Windkraft: 566 sind für einen Bürgerentscheid

Bad Rippoldsau-Schapbach. Die Inititatoren des Bürgerbegehrens, Joachim Schmid, Viola-Christine Künstle und Michael Neumaier sowie zwei, drei weitere Helfer waren von Haustür zu Haustür durch die Gemeinde gezogen, um Unterschriften für das Bürgerbegehren zu sammeln. Sieben Prozent der rund 1700 Wahlberechtigten, also rund 130 Stimmen, hätten für die Zulassung des Antrags gereicht.

In Schapbach sind die Leute aufgeschlossener

In Schapbach seien die Menschen der Windkraft gegenüber aufgeschlossener als in Bad Rippoldsau, sagte Michael Neumeier unserer Zeitung. Er war in beiden Ortsteilen unterwegs. Es wäre übrigens der erste Bürgerentscheid in der Gemeinde, so das ehemalige Gemeinderatsmitglied.