Bad Rippoldsau-Schapbach Weiterer Bärenwelpe beschlagnahmt

Eigentlich sollte der kleine Bär bereits im Juni beschlagnahmt werden, aber er verschwand damals spurlos. Am vergangenen Freitag konfiszierten die Behörden schließlich das Tier. Bereits seit einiger Zeit macht die Stiftung für Bären auf alarmierende Tierquälereien in einigen Touristengegenden aufmerksam. In Albanien beispielsweise werden Bären in Restaurants, am Strand oder anderen Orten ausgestellt, angekettet und ausgebeutet, so die Stiftung. Auch müssten die hauptsächlich aus Westeuropa stammenden Touristen über diese Hintergründe aufgeklärt werden. Das "Bärchen-Waisenhaus" im Schwarzwald könne nur eine Übergangslösung sein, so die Stiftung. Doch für eine nachhaltige Verbesserung der Situation müsse direkt vor Ort in den Ländern etwas getan werden.