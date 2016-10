Bad Rippoldsau-Schapbach. Viel Freude hatten 15 Kinder mit ihren Mamas und Papas beim gemeinsamen Löffelschnitzen im Waldkulturhaus in Bad Rippoldsau. Unter Anleitung von Wildnispädagogin Yvonne Krämer wurde zuerst die grobe Form des Löffels geschnitzt, vor allem der Griff. Um das Mundstück, die sogenannte Laffe, herauszuarbeiten, kam Glut zum Einsatz. Ein kleines Glutstückchen wurde mit einer Zange auf das Holzstück gelegt, und dann musste kräftig gepustet werden. Langsam formte die Glut eine kleine Kuhle. Danach mussten die Kinder die Kuhle sauber kratzen und den ganzen Löffel schleifen und ölen. Zum Schluss wurde ein Loch gebohrt oder eine Kerbe an den Stiel geschnitzt. An kleinen Lederbändeln wurden noch je nach Geschmack eine oder mehrere bunte Perlen befestigt.