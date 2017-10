Bad Rippoldsau-Schapbach Was aus den Stämmen aus dem Wolftal wird

Harald Bröker, in der Firma Echtle für den Holzeinkauf zuständig, stellte den Sägewerksbetrieb vor und erläuterte die Herstellung der einzelnen innovativen Produkte, insbesondere aus heimischer Tanne. Dabei fand das Einschneiden der Stämme an der Blockbandsäge besonderes Interesse, ebenso die Herstellung der Totenbrettchen für Japan, die in der dortigen Kultur eine große Rolle spielen.

Bei der Werksbesichtigung wurde anhand von einzelnen beispielhaften Erdstämmen die Bewertung und Qualitätseinstufung diskutiert. Beim abschließenden Gespräch wurde der vor Kurzem von Forst BW abgeschlossene Starkholzvertrag kritisiert, in dessen Folge man einen erheblichen Preisrückgang befürchten müsse. Das Land bringe damit in diesem Bereich das Marktgefüge aus den Fugen mit schwerwiegenden Folgen für den Waldbesitz und die Sägeindustrie.

Bei der Einkehr im Gasthof Adler in Schapbach informierte der Geschäftsführer der Abteilung Holzverkauf der FBG, Hermann Schmid, über den Holzmarkt und stellte Vermarktungsmöglichkeiten für das schwieriger gewordene Segment Starkhölzer vor.