Bad Rippoldsau-Schapbach Wanderer haben wieder viel vor

Bad Rippoldsau-Schapbach. Einige Arbeit hat die Ortsgruppe für den Premium-Wanderweg "Klösterle-Schleife", der am 7. Mai eingeweiht wird, geleistet. Die Reparatur des Geländers am Burgbachfelsen, die Herstellung und Anbringung der Schilder seien eine große Herausforderung gewesen, die ohne die Vorarbeit Otmar Zangers nicht so reibungslos verlaufen wäre, sagte Wegwartin Marget Schmid aus.

Wanderführer Otmar Zanger berichtete von den 22 Wanderungen. Die 378 Wanderer legten insgesamt 241 Kilometer zurück. Trotz Ausgaben für die Unterhaltung der Wanderwege und Erholungseinrichtungen sei ein Überschuss erwirtschaftet worden, sagte Kassierer Erich Schmider.

Insgesamt leisteten die Helfer im vergangenen Jahr 238 Arbeitsstunden an Wegunterhaltung, und befreiten in 160 Stunden mit Motorsäge, Sense und Mulcher viele Wege von Aufwuchs, Gras und Ästen. Derzeit hat die Ortsgruppe 167 Mitglieder. Für dieses Jahr stehen neben der Einweihung des Premium-Wanderwegs noch viele weitere Aufgaben an.