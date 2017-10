Bad Rippoldsau-Schapbach Waidele will die Niedrigzinsphase nutzen

Bad Rippoldsau-Schapbach. Die Sanierung des Schapbacher Waldfreibads war sowohl in der Bürgerfragestunde als auch in den Anfragen aus dem Gemeinderat Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Bad Rippolds­au-Schapbach. Die Anträge an das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) sind laut Bürgermeister Bernhard Waidele gestellt. Der Förderverein habe 25 000 Euro bereit gestellt, um die Planungen fortzuschreiben.