Bad Rippoldsau-Schapbach Vorstandsteam im Amt bestätigt

Die Neuwahl leitete Helmut Schmid. Zu Kassenprüfern wurden Rosemarie Preskar und Martin Heizmann bestimmt. Belz’ Stellvertreterin ist Claudia Wolf. Weiterer Stellvertreter und Schriftführer ist Franz Schmid. Alfred Sum bleibt Kassier. Die Beisitzerinnen sind Margarete Schmid, Karin Heizmann und Bianca Wälde sowie Kraft ihres Amtes Pfarrer Frank Maier und Bürgermeister Bernhard Waidele.

Schmid berichtete dann von 69 Einsätzen in den vergangenen drei Jahren. Der Verein hat immer wieder Inventar wie Pflegebetten, Bettgalgen, Wechseldruckmatratzen, Rollatoren und Rollstühle beschafft und diese Pflegebedürftige in der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wer also etwa ein Pflegebett benötigt, kann sich mit Beate Belz in Verbindung setzen. Der frühere Krankenpfleger Franz Schmid besorgt dann das nötige Inventar, das im alten Rathaus in Schapbach bereit steht, und bringt es in die Familie.