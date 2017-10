Bad Rippoldsau-Schapbach Von den Lehrern gibt es ein "Schoko-Abo"

Bad Rippoldsau-Schapbach. Bei einer Feierstunde wurde Rektor Rainer Pfrommer von der Grundschule Schapbach verabschiedet. Er hatte fast vier Jahre lang die Grundschule in Schapbach geleitet und war nun nach Baiersbronn gewechselt, wo er mit seiner Familie lebt (wir berichteten). Seit Schuljahresbeginn leitet er die Grundschule in Mitteltal und die Grundschule in Schönmünzach.