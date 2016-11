Bad Rippoldsau-Schapbach Vereinsvertreter tauschen sich aus

Thema waren auch die Veranstaltungen im Bezirk. Am 21. Januar ist Bezirkswegewandertag, tags darauf findet am 22. Januar der Winterwandertag in St. Roman statt. Die Frühjahrstagung mit Neuwahlen ist für den 30.März in Oberwolfach im Hotel Drei König geplant.

Ein Europa-Wandertag von Wolfach nach Aichhalden ist für Mai vorgesehen. Die Sternwanderung führt am 25. Juni nach Schapbach auf den Kupferberg zur Otmarhütte, wo das 75-jährige Bestehen der Ortsgruppe Schapbach gefeiert wird. Die Bezirkswanderreise an die Amalfiküste findet vom 16. bis 22. Oktober.

Werner Hillmann, der stellvertretende Vorsitzende des Hauptvereins, gab bekannt, dass es im Bezirk in Oberharmersbach und Oberwolfach neue Premiumwege gebe und dass Wanderungen im Nationalpark anmeldepflichtig seien. Im Bezirk Kinzigtal habe man mehrere Sagenwege. Auch dazu gab Hillmann, Erläuterungen.

Ebenso wurde über die Verleihung der Ehrenzeichen in Gold und Silber diskutiert. Hillmann regte an, dass sich jede Ortsgruppe eine eigene Ehrungstafel zulegen sollte. Jochen Pilsitz gab bekannt, dass die Ortsgruppe Wolfach auf der Hohenlochenhütte nun auch Übernachtungsmöglichkeiten habe. Die Ortsgruppe Gutach stellte bei Bezirk einen Förderantrag für die Renovierung des Schutzhüttendachs an der Mosersteinhütte. Dem Antrag wurde mit 500 Euro stattgegeben.

Über die Windkraft im Bezirk referierten Theo Feger, der Vorsitzende der Bürgerinitia Radlos – Windvernunft an Wolf und Kinzig, und Naturschutzwart Peter Lutz vom Hauptverein. Dass Windräder auf Wegen der Schwarzwaldvereine gebaut werden, konne man nicht für gut heißen, sagte Bezirksvorsitzende Gabriele Schäfer. Es sei erschreckend, was in der Gegend passiere, sagte Feger. Die Initiative wehre sich vehement gegen diese Vorhaben.