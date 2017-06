Bad Rippoldsau-Schapbach Vereinsgründung in schwieriger Zeit

Die Jubiläumsfeier wurde mit einem Freiluftgottesdienst mit Pfarrer Frank Maier eingeleitet. Alle Plätze waren belegt. Das Edelweiß-Echo und die Kindergartenkinder aus Schapbach mit ihren Erzieherinnen umrahmten den Gottesdienst. Pfarrer Maier beglückwünschte den Schwarzwaldverein zum Jubiläum.

Zum Festakt und zur Sternwanderung begrüßte der stellvertretende Vorsitzende Ernst Jehle die Gäste. Zwölf Ortsgruppen waren der Einladung gefolgt. Der Schwarzwaldverein sei mit 65 000 Mitgliedern der zweitgrößte deutsche Wanderverband, sagte Jehle. Der Bezirk Kinzigtal rangiere mit elf Ortsgruppen im unteren Mittelfeld.

Die Vereinsgründung vor 75 Jahren in den Kriegsjahren habe unter keinem günstigen Stern gestanden. Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte sei im Jahr 1973 der Bau der Otmarhütte auf dem Kupferberg gewesen, erläuterte Jehle. Bei der Gründung des Schwarzwaldvereins seien es 38 Mitglieder gewesen. Daraus sei eine große Gemeinschaft mit 281 Mitgliedern geworden, so der stellvertretende Vorsitzende weiter. Man wolle auch weiterhin an den Idealen des verstorbenen Ehrenvorsitzenden Wilhelm Homburger festhalten. Ihm seien die Liebe zur Natur, das Wandern und die Pflege der Kameradschaft besonders wichtig gewesen.

Bürgermeister Bernhard Waidele überbrache die Glückwünsche der Gemeinde. Der Schwarzwaldverein habe schon viel geleistet, sagte er und dankte den Mitgliedern für ihren Einsatz. Waidele lobte auch die Pflege der vielen Wanderwege und wünschte der Ortsgruppe weiterhin ein gutes Miteinander. Den beiden Vorsitzenden Klaus Dieterle und Ernst Jehle überreichte er einen Bildband.

Gabi Schäfer, Vorsitzende des Bezirks Kinzigtal und der Ortsgruppe Oberwolfach, überbrachte die Glückwünsche und die Grüße des Bezirks. Sie überreichte neben einem Bild aller Ortsgruppen auch ein Geldgeschenk. Ein großes Lob erteilte der Schwarzwaldvereins-Vizepräsident Werner Hillmann aus Gutach der Schapbacher Ortsgruppe für die hervorragende Organisation des Jubiläums. Er überbrachte die Grüße des Präsidiums und des Hauptvereins.

Schapbach sei der einzige Verein gewesen, der in den Kriegsjahren gegründet worden sei. Er habe sich in den zurückliegenden 75 Jahren sehr gut entwickelt und sei fest in das Gemeindeleben und die Vereinsstruktur integriert, betonte Hillmann. Er ging auf das Thema "Schwarzwaldverein 2030" ein. Um dann noch zu bestehen und zukunftsfähig zu sein, müsse in der Struktur einiges geändert werden, so der Vizepräsident. Der Schapbacher Ortsgruppe gratulierte er und er betonte, dass der Verein weiterhin so innovativ und so kreativ bleiben möge. Den beiden Vorsitzenden überreichte er einen Geldbetrag für eine Ruhebank. Weitere Glückwünsche und Gastgeschenke gab es von zahlreichen Ortsgruppen, darunter Bad Rippoldsau, für die Marianne Zanger symbolisch einen Wanderschuh überreichte. Alle Ortsgruppen erhielten von den Schapbacher Vorsitzenden aus Anlass der Sternwanderung einen Wimpel sowie eine Flasche Schnaps mit Gravur.

Die weitere Gestaltung des Nachmittags übernahm das Edelweiß-Echo aus Hardt. Die vier Musiker sorgten mit Schlagern, neuen Hits und volkstümlichen Weisen für eine gute Stimmung.