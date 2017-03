Bad Rippoldsau-Schapbach Verein bereitet 200-Jahr-Feier vor

Mit Fabian Kiem hat die "Harmonie" wieder einen Dirigenten, nachdem Georg Schnurr nach 16 Jahren den Musikverein überraschend verlassen hatte. Kiem gab seinen ersten Jahresbericht. Er fühle sich bei der "Harmonie" wohl sagte, er. Jetzt werde eifrig für das Jahreskonzert an Ostern geprobt. Auch ein Wertungsspiel stellte er in Aussicht. Wie aus dem Kassenbericht von Jasmin Bühler zu erfahren war, wurde im vergangenen Jahr insbesondere beim Sommerfest ein Gewinn erwirtschaftet.

Derzeit habe der Verein 50 aktive Musiker, 19 Jugendliche befinden sich in der Ausbildung, vier Kinder in der musikalischen Früherziehung und sechs Kinder in der musikalischen Vorbildung an der Blockflöte, sagte Vorsitzender Patrick Roth. Von den 16 Ehrenmitgliedern spielen vier noch aktiv im Verein, 124 passive Mitglieder unterstützen den Musikverein. Bei 23 Auftritten und 47 Gesamtproben waren die Aktiven gefordert.

23 Auftritte in 2016