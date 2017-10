Bad Rippoldsau-Schapbach Unterwegs geistliche Impulse

Los ging es an der Kirche in Schapbach. Über Steig, historischen Bildstock und Emilhütte wurde am Mittag das Ziel erreicht. Unterwegs gab es an verschiedenen Stationen geistliche Impulse, und die Firmlinge informierten zusätzlich in kleinen Vorträgen über die Bedeutung von Wallfahrten, das Leben von Pfarrer Hansjakob, das Kloster Wittichen und die selige Luitgard sowie Heilige allgemein.

Am Ziel angekommen, waren alle hungrig, und die jugendlichen Pilger verspeisten mit Appetit die angelieferten Fleischkäsweckle und den Kuchen. Bei der Andacht in der Klosterkirche regte Pfarrer Frank Maier die Firmlinge an, darüber nachzudenken, was es für sie heißt, den Glauben zu bezeugen.

Damit ging ein gelungener Wallfahrtstag bei herrlichem Wetter zu Ende. Eine kleine Gruppe wanderte den Weg zurück nach Schapbach, alle anderen wurden abgeholt.