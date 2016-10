Bad Rippoldsau-Schapbach Unterbringung verursacht neue Kosten

Bad Rippoldsau-Schapbach. Über die Änderungen informierte Kämmerer Klemens Walter in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Demnach sei in den nächsten sechs bis neun Monaten mit vielen Bewilligungen bei Asylanträgen zu rechnen. Damit geht die Zuständigkeit für die Unterbringung der Flüchtlinge vom Landkreis auf die Gemeinden über.

15 bis 20 Personen könnten Bad Rippoldsau-Schapbach zugeteilt werden. Mit Familiennachzug könnten es aber noch mehr werden. Dazu komme, dass für die Flüchtlinge Wohnsitzauflagen gelten und ein Umzug in Richtung Ballungsgebiete unterbunden sei, sagte Walter. Der Kämmerer wollte in der Sitzung die Gemeinderäte für die Situation schon einmal sensibilisieren.

Derzeit sind vier Personen in der sogenannten Anschlussunterbringung in der Gemeinde untergebracht. Platz wäre laut Walter noch für eine weitere Person. Es steht aber noch zur Debatte, in der ehemaligen Arztpraxis und der ehemaligen Apotheke im alten Bad Rippoldsauer Rathaus Flüchtlinge unterzubringen (wir berichteten).