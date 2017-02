Bad Rippoldsau-Schapbach Umzug am höchsten Feiertag im Ort

Bad Rippoldsau-Schapbach. Den Besuchern präsentierten sich auf der Umzugsstrecke bei Sonnenschein über 150 Häs- und Maskenträger. Aber auch die Fußgruppen mit Wagen erhielten viel Beifall für ihre Ideen. Die Radaumusik aus Rippoldsau sorgte nicht nur mit dem Rippoldsauer Narrenmarsch für gute Laune und Stimmung. Die Tröpflehexen trieben so manchen Schabernack mit Umzugsteilnehmern. Wie in jedem Jahr boten die Kaffeetanten leckere Überraschungen an, waren spendierfreudig und warfen jede Menge Süßigkeiten in die Zuschauermenge. Angeführt wurde der närrische Lindwurm durch das Narrenschiff der Riebele, das bekundete, nach Köln zu fahren, denn dort gehöre das Festkomitee hin.

Kindertanz und Schnurrvorträge

Der große Umzugswagen, der mit Ziegen beladen war, trug ein Spruchband mit den Worten "D’ Ponnykiller, welle a Huus, aber im Adli wäre d’ Fundamenter us". Nicht verschweigen wollten die Narren den noch immer geschlossenen "Abenteuer"-Spielplatz, dessen Kletterwand gesperrt ist. Und auch hinter der Planung stehe ein Fragezeichen. Auf dem beschrifteten Umzugswagen stand: "In manchen Orten spielt man Golf, im Bad Rippoldsauer Holzwald rutschen die Kinder in die Wolf".