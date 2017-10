Bad Rippoldsau-Schapbach Um das Vereinsleben verdient gemacht

Bad Rippoldsau-Schapbach (id). Seinen 80. Geburtstag feiert am morgigen Sonntag, 29. Oktober, Helmut Schmid aus Bad Rippoldsau. Der Jubilar wurde 1937 in Bad Rippoldsau geboren. Zusammen mit sieben Geschwistern wuchs er im Sommersbach auf. Nach der Schule begann er seine Friseurausbildung in Schwenningen. Danach war er viereinhalb Jahre im Friseursalon Daniel in Wolfach tätig.