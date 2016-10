Bad Rippoldsau-Schapbach Trauer um Tüftler und guten Freund

Am Sonntag, 16. Oktober, ereignete sich abends der tragische Motorradunfall im Ortsteil Bad Rippoldsau, nur knapp einen Kilometer vor dem Schreinereibetrieb Müller Manufaktur Möbelbau. Müllers Ehefrau Monika, als Sozia beim Unfall dabei, wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Freudenstadt eingeliefert. Sie ist jedoch wieder soweit genesen, dass sie an der Beerdigung ihres Ehemanns teilnehmen kann.

D er 47-jährige Schreinermeister Wolfgang Müller führte die Manufaktur Möbelbau Müller seit 2004, zunächst gemeinsam mit seinem Onkel Josef, seit drei Jahren schließlich alleine. Sein Großvater Albert hatte die Schreinerei 1930 gegründet, die später von seinen Söhnen Gottfried und Josef erfolgreich fortgeführt worden war. Gottfried Müller, Vater von Wolfgang Müller, starb im August vor fünf Jahren, die Mutter Juliane im Frühjahr, kurz vor ihrem 75. Geburtstag nach einem langem Leiden. Auch Wolfgang Müllers Schwester Marion ist tot, sie starb im Februar 2014.

Wolfgang Müller galt als stets fleißiger und strebsamer Schreinermeister. Er war nicht nur Unternehmer und Chef, sondern auch ein exzellenter Lehrmeister. Viele der in der Schreinerei Müller ausgebildeten Lehrlinge , wurden Innungs-, Landes- und Bundessieger. Wolfgang Müller war ein großer Jugendförderer und bot den Schülern der Region Praktika an. Vor allem hatte er die Gabe, sein Wissen und Geschick im Schreinerhandwerk an die Jugendlichen mit Ruhe, Besonnenheit und Leidenschaft zu vermitteln. Müller, Vorsitzender des Gesellenprüfungsausschusses der Schreinerinnung Wolfach, war bei Berufskollegen und Vereinen im Ort für seine Hilfsbereitschaft und als Tüftler bekannt und beliebt.