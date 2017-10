Bad Rippoldsau-Schapbach. Der Schwarzwaldverein Bad Rippoldsau lädt für Sonntag, 22. Oktober, zu seiner dritten "alkoholischen Erlebniswanderung" ein. Geführt wird sie von Tobias Zanger. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Kurhaus in Bad Rippoldsau. Die etwa zehn Kilometer lange Tour mit wenig bis mäßiger Steigung startet etwa um 13 Uhr in Kappelrodeck und ist nicht kinderwagengerecht. Ziel ist der Baslerhof in Kappelrodeck. Dort wird den Wanderern die Kunst des Schnapsbrennens näher gebracht. Bei der anschließenden Verkostung können sich die Teilnehmer selbst ein Bild von den edlen Tropfen machen. Anschließend gibt es ein Vesperbüfett. Anmeldung für das Büfett ist bis zum 20. Oktober bei Marianne und Otmar Zanger unter Telefon 07440/547 erforderlich. Kurzentschlossene sind willkommen, allerdings dann ohne Vesperbüfett.