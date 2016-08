Bad Rippoldsau-Schapbach "The Dorph" rockt volle Terrasse

Die Oberwolfacher Formation The Dorph mit Thomas Rauber (Gesang, Gitarre und Trompete), Julian Bonath (Gesang, Gitarre und Bass), der trotz gebrochenem Arm mitspielte, und Simon Meier (Percussion, Gesang und humorvoller Sprecher) machten den Abend für Publikum und Musiker zu einem Erlebnis. Alle drei sind aktive Musiker in der Trachtenkapelle Oberwolfach. Die Band bot einen Mix aus alten und aktuellen Rocksongs sowie eigenen Titeln. Sie drückte mit ihren originellen Interpretationen den Songs ihren Stempel auf. Besonders eindrucksvoll war ihr dreistimmiger Gesang.

Unterstützt wurden die drei Musiker einmal vom 20-jährigen Saxofonisten Moritz Grübel, der mit überragenden Soli das Publikum begeisterte und dafür Sonderbeifall erhielt, und vom Gitarristen Marco Pereira.

Die Musiker spielten Songs wie "Sound of Silence" von Simon & Garfunkel, "Over my shoulder" von Mike & the Mechanics oder "50 Ways to leave your Lover" von Paul Simon. Von Eric Clapton spielten sie "Change the World" und von den Beatles "Drive my Car". Auch der Klassiker "Breakfast at Tiffany’s" und "More than Words" von Extreme waren zu hören.