Bad Rippoldsau-Schapbach Tage der Versöhnung und Barmherzigkeit

Ziel ist es, sich bewusst auf die Barmherzigkeit Gottes, Begegnung, Gespräche und das Sakrament der Versöhnung einzulassen. Dazu bietet die Pfarr- und Wallfahrtskirche Mater Dolorosa bis einschließlich Sonntag, 9. Oktober, ein Programm an.

Freitag, 7. Oktober: 8.45 Uhr Wallfahrtsamt mit Predigt zu dem Thema "Die Barmherzigkeit Gottes in den Ereignissen unseres Lebens"; 17.30 Uhr Vortrag "Die Barmherzigkeit Gottes in meinem Alltag erfahren"; 19 Uhr Eröffnung der Tage der Barmherzigkeit, Abendlob mit Lichtfeier und Prozession für den Frieden, mitgestaltet vom Belcanto-Chor und den Kirchenchören der Gemeinden, Möglichkeit zum Empfang des Sakraments der Versöhnung/Beichtgelegenheit.

Samstag, 8. Oktober: 9 Uhr Morgenlob in der Kapelle des Hauses St. Vinzenz; 15 Uhr Haus St. Vinzenz: Kaffee und Kuchen mit den Senioren und dem "Rollstuhlfahrer-Team"; Bonifazhof Schapbach: Unternehmungen mit den Behinderten und Betreuern; 18 Uhr Benefizkonzert in St. Laurentius Wolfach für das Caritas-Baby-Hospital in Bethlehem.