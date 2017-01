Bad Rippoldsau-Schapbach Sternsinger sammeln mehr als 7000 Euro

40 Mädchen und Jungen waren am Dreikönigstag unterwegs, um den Segenswunsch "C+M+B" (Christus segne dieses Haus) anzubringen und um eine Spende für die Sternsingeraktion zu bitten, deren Ergebnis in diesem Jahr vor allem Familien im Nordwesten Kenias zugute kommen soll, die unter jahrelanger Dürre leiden.

Das Gesamtergebnis der Seelsorgeeinheit Oberes Wolftal, die aus St. Cyriak in Schapbach, Mater Dolorosa in Bad Rippoldsau und St. Josef in Kniebis besteht, beläuft sich auf 7319 Euro.