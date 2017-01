Bad Rippoldsau-Schapbach Seit 100 Jahren in Gemeinde engagiert

Bad Rippoldsau-Schapbach. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Er wird vom Chor Belcanto musikalisch umrahmt. Anschließend geht es mit einem Sektempfang im Kurhaus sowie einem Rückblick auf 100 Jahre katholische Frauengemeinschaft weiter.

Zur Geschichte: Pfarrer Anton Wettstein rief den Rippoldsauer Mütterverein am 5. Februar 1917 ins Leben. Zwar trat der Mütterverein nach außen nicht so groß in Erscheinung, doch wurde am jedem ersten Sonntag im Monat morgens eine Generalkommunionfeier und nachmittags eine Mütterversammlung abgehalten. Es war für die Frauen und Mütter ein großes Opfer, zweimal am Tag den weiten Weg bei Wind und Wetter zu Fuß zurückzulegen. Einen Jahresbeitrag gab es damals noch nicht, die Kollekte diente als Beitrag.

Erste Vorsitzende bleibt 34 Jahre lang im Amt