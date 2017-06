Bad Rippoldsau-Schapbach Schüler besuchen Partnergemeinde La Tranch-sur-Mer

Schon Wochen zuvor hatten sich die Schüler im Unterricht mit Frankreich beschäftigt. Begleitet wurden sie von Rektor Rainer Pfrommer, dem Lehrer Frieder Züfle und einigen Eltern. Trotz der kühlen 15 Grad Wassertemperatur badeten einige Schüler bei ihrer Ankunft im Atlantik. Unter anderem standen Besuche im Zoo und in zwei Schulen an. Dort kamen die Kinder schnell in Kontakt miteinander, auch ohne die Kenntnis der jeweils anderen Sprache. Das zeigte sich auch daran, dass eine Schülerin sich spontan bereit erklärte, die Wolftäler einen Tag später durch einen Park zu führen, mit ihnen Eis aß und sie zum Strand begleitete.

Auch den Jugendgemeinderat besuchten die Schüler aus dem Wolftal. Außerdem konnten die Kinder im Segel- und Jachtklub erste Segelversuche unternehmen.