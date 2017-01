Bad Rippoldsau-Schapbach Schock über Tod von Christian Waidele

Der SV Schapbach verliert mit Christian Waidele einen aktiven Fußballer der ersten Mannschaft. Seit früher Jugend spielte er Fußball, ab 2004 in der ersten Mannschaft, auch wenn er nur an Wochenenden im Wolftal weilte.

Eine weitere Leidenschaft von Christian Waidele war das Snowboarden. Gerne lebte er seine Abenteuerlust bei Entdeckungstouren in fernen Ländern aus. Christian Waidele wurde am 21.April 1985 als zweitältester Sohn von Bernhard und Ursula Waidele geboren und wuchs zusammen mit Bruder Marcel und Schwester Marina auf.

Während seines Zivildienstes in der Kurklinik in Bad Rippoldsau entdeckte er das Berufsbild des Physiotherapeuten. Nach der Ausbildung zog es ihn zur ersten Arbeitsstelle in die Berge nach Hintertux im Zillertal. Danach arbeitete er sieben Jahre im Bruderholz-Spital in Basel in der Schweiz. Im Juli 2016 machte er sich zusammen mit zwei ehemaligen Arbeitskolleginnen selbstständig und eröffnete in Basel eine eigene Praxis.

Auch bei den Narren, den Käfzgen, war Christian Waidele aktives Mitglied. In Schapbach wurde nicht nur die geplante Gemeinderatssitzung am Dienstag, 24. Januar, abgesagt und auf den 31. Januar verlegt, auch der Hamperleverein Schapbach hat bereits den Bockseckenball abgesagt und auch die weiteren Termine am Samstag und Sonntag. Der Trauergottesdienst für Christian Waidele findet am Freitag, 27. Januar, ab 14.30 Uhr in der Schapbacher Pfarrkirche St. Cyriak statt. Das Totengebet ist am Donnerstag, 26. Januar, ab 18 Uhr in der Schapbacher Pfarrkirche.