Bad Rippoldsau-Schapbach Schnelleres Internet in Aussicht?

Bad Rippoldsau-Schapbach. Versprechungen, dass die volle Internetbandbreite auch die abgelegeneren Häuser des oberen Wolftals erreicht, konnte Bernhard Ginter von der Telekom nicht machen. Aber dass die Gemeinde früher eine bessere Internetversorgung bekommen könnte als mit der Backboneplanung des Landkreises Freudenstadt, das stellte er dem Gemeinderat sehr wohl in Aussicht.

In dem Vortrag ging es um die aktuellen Pläne der Telekom für die Gemeinde. Demnach sollen drei Verteilerkästen in Schapbach und zwei in Bad Rippoldsau ertüchtigt werden, sodass über das Vectoring-Verfahren eine Bandbreite von 100 Mbit/s möglich sei. Die Bandbreite falle aber mit der Entfernung vom Verteilerkasten stark ab. Derzeit gebe es Pläne für das Supervectoring, dann seien 200 bis 250 Mbit/s möglich.

Außerdem habe die Gemeinde die Option, zwei weitere Verteilerkästen in Schapbach aufwerten zu lassen, mit denen die Bandbreite ebenfalls erhöht werde. Und da gebe es Überschneidungen zum Backbone-Programm des Landkreises. Bei dem werden Glasfaserkabel zwischen den Gemeinden verlegt, für den weiteren Ausbau zu den Häusern sind dann die Gemeinden zuständig.