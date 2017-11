Bad Rippoldsau-Schapbach Schneepflugfahrer und Gemeinderat

Harter arbeitete nach seiner Ausbildung und dem Wehrdienst einige Jahre im Steinbruch. Dem folgten zehn Jahre Berufsfernfahrer, bis er 1985 den Steinbruchbetrieb übernahm. Dort wurde überwiegend Granit gewonnen und zu Mineralstoffen für die Forstwege und Waldstraßen der Kommune verarbeitet. Als das Granitvorkommen erschöpft war, wurde der Steinbruch 2005 – nach mehr als 60 Jahren – geschlossen.

In den Wintermonaten war Willibald Harter fast 50 Jahre lang mit seinem Lastwagen im Auftrag des Straßenbauamts Freudenstadt für den Winterdienst auf Teilstrecken der Landestraßen 96, 404 und 93. In schneereichen Wintern gab es für Harter so manche Sieben-Tagewoche mit wenig Schlaf, um die Bergstrecken am Kniebisgebiet von Schnee und Eis zu befreien.

Mit Ehefrau Renate, die vor zwei Jahren gestorben ist, hatte Willibald Harter einen Sohn und eine Tochter. Bis zuletzt hatte er große Freude an seinen zwei Enkeln Linus und Elisabeth.