Erlebnisreicher Tag für Jung und Alt: Der Musikerausflug der "Harmonie" Schapbach führte zum Titisee. Mit einem üppigen Frühstück stärkte sich die komplette Mannschaft zunächst im Gasthaus Adler in Schapbach. Mit dem Bus ging es dann zum Haberjockeleshof in Titisee-Neustadt mit der Schwarzwald-Gaudi. Bei herrlichem Spätsommerwetter bot sich den Musikern dort eine einmalige Schwarzwaldkulisse mit Blick auf Titisee und den Feldberg. Am Nachmittag wurde der Musikverein dann in zwei Gruppen aufgeteilt, und ab jetzt hieß es: Teamgeist beweisen. Unterschiedliche Aufgaben aus den Bereichen Sport, Kreativität und Geschicklichkeit verlangten den Teilnehmern beim Gaudi-Wettbewerb einiges ab. So verging der Nachmittag wie im Fluge, und erst der Geruch von frisch Gegrilltem erinnerte die Musiker daran, dass es bereits Abend war. Foto: Weis