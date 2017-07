Bad Rippoldsau-Schapbach (eve). Anfang August tritt in Bad Rippoldsau-Schapbach eine Satzungsänderung in Sachen Urnenbestattung in Kraft. Mit fünf Ja- und drei Nein-Stimmen sowie zwei Enthaltungen fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Beschluss der Satzungsänderung. Laut Bürgermeister Bernhard Waidele sollen die Urnengräber künftig maschinell ausgehoben werden können, ohne die Friedhofsplanung zu beeinträchtigen. Zuvor habe sich eine Delegation in insgesamt neun Nachbargemeinden umgeschaut, wie vergleichbare Satzungen dort gehandhabt werden.