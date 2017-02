Bad Rippoldsau-Schapbach Sanierungsarbeiten gehen bald los

Bad Rippoldsau-Schapbach. In Bad Rippoldsau-Schapbach beginnen demnächst Sanierungsarbeiten. Die Wasserleitungen in der Ringstraße werden ausgewechselt. und am Kammerslochweg stehen ebenfalls Arbeiten an.Mit diesen beiden Themen befasste sich der Gemeinderat Bad Rippoldsau-Schapbach in seiner jüngsten Sitzung. Von einem größeren Schaden im Bereich der Ringstraße an der Kanalisation sprach Kämmerer Klemenz Walter. Dieser ließe sich nicht durch sogenannte Inliner-Arbeiten beheben, stattdessen müsste in offener Bauweise gearbeitet werden. Es handele sich um alte Leitungen. Ein Zuschuss sei schon 2016 beantragt, aber abgelehnt worden.