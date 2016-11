Bad Rippoldsau-Schapbach Riebelegeist ist wieder erwacht

Die Riebele-Kampagne beginnt am 7. Januar. Die Riebele fahren zum Hexenball nach Kniebis und am 15. Januar beteiligen sie sich am Umzug der Lahrer Laubenhexen. Am 21. Januar laden die Tröpflehexen zum Bad Rippoldsauer Hexenball ein.

Geschnurrt wird in Bad Rippoldsau am 18. Februar in der "Alten Tränke", im "Klösterle Hof" und in "Vorseebach". Die Kinderfasnet ist für Freitag, 24. Februar, im Kurhaus angesetzt.

Der Narrenumzug findet am Fasnetssonntag, 28. Februar, statt. Allerdings werden keine auswärtigen Gruppen dabei sein. Abends steigt der Bananenball im Kurhaus unter dem Motto "Die wilden 60er-Jahre". Die Elfimess am Rosenmontag wird von den Tröpflehexen zelebriert und anschließend gibt es "Riebele-Supp" im Café Schlüssel.

Der Riebele-Chef appellierte an die Narren, beim Bühnenaufbau für den Bananenball mitzuhelfen und Lustiges beizusteuern. Nach der Teilnahme am Jubiläumsumzug in Achern am 28. Februar geht die närrische Zeit zu Ende.

Bei der Generalversammlung im November 2017 steht die Neuwahl der Narrenräte an.