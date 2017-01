Bad Rippoldsau-Schapbach Riebele haben wieder einen vollen Terminkalender

Geschnurrt wird in drei Gaststätten am Samstag, 18. Februar. Damit tritt die Fasnetskampagne der Riebele in ihre heiße Phase. Das Schnurren beginnt in der "Alten Tränke", im "Klösterle Hof" und im Fürstenbergstüble Vorseebach jeweils um 19 Uhr.

Am Sonntag, 19. Februar, beteiligen sich die Riebele am Umzug in Oberkirch. Der beginnt um 13.30 Uhr. Die Frauenfasnet findet am Montag, 20. Februar, ab 19.30 Uhr im Kurhaus statt. Das Motto lautet dieses Mal "Adel verpflichtet". Erstmals gibt es in der Bude Althaus Männerfasnet. Beginn ist am Mittwoch, 22. Februar, um 19 Uhr. Das Thema lautet "Wir sind Männer – wir brauchen kein Motto". Die Kinderfasnet mit dem Motto "Eine Reise um die Welt" ist für Freitag, 24. Februar, geplant. Sie beginnt um 14.30 Uhr im Kurhaus.

"Tröpfle-Hexen" zelebrieren Elfimess

Der Riebele-Umzug am Fasnetssonntag, 26. Februar, wird im Reichenbach um 14.30 Uhr aufgestellt und bewegt sich in Richtung Kurhaus. Abends um 20 Uhr beginnt der 26. Bananenball mit dem Motto "Die wilden 60er" im Kurhaus. Die Elfimess am Rosenmonag, 27. Februar, im Kurhaus wird von den "Tröpfle-Hexen" zelebriert. Sie beginnt um 11 Uhr. Anschließend gibt es Riebele-Supp im Café Zum Schlüssel und im Pfarrsaal.

Am Fasnetsdienstag, 28. Februar , beteiligt sich das Riebele-Gefolge am 144. Jubiläumsumzug in Achern. Beginn ist um 14.11 Uhr. Abends treffen sich die Riebele in der "Alten Tränke" zum Kehraus. Die Nachlese der Kampagne 2017 der Riebele ist für Freitag, 24. März, ab 20 Uhr im Café Zum Schlüssel angesetzt.