Bad Rippoldsau-Schapbach Reizvolle Fahrten

Eröffnet werden die monatlichen Busfahrten am Mittwoch, 26. April, mit dem Besuch der Ritter-Sport-Schokoladenausstellung in Waldenbuch. Am Mittwoch, 17. Mai, führt die Fahrt nach Offenburg mit Führung durch den Edeka-Großmarkt und anschließender Kaffeepause. Die Ausflugsfahrt am Dienstag, 20. Juni, hat das Deutsche Uhrenmuseum in Furtwangen als Ziel, wo Uhren von der Steinzeit bis zum Atomzeitalter zu sehen sind. Die Fahrt am Montag, 17. Juli, verspricht botanische Vielfalt, wobei auch Gärten im englischen Stil bis hin zu Rosen und Lavendelgärten zu sehen sind.

Die nächste Fahrt, am Donnerstag, 9. September, führt zur Bärenthaler Gnadenkapelle bei Tuttlingen. Nach der Kaffeepause folgt die Besichtung der Gnadenkapelle mit der Madonnenstatue "Maria, Mutter Europas". Mit der Ausflugsfahrt am Freitag, 13. Oktober, nach Baden-Baden wird das Sommerprogramm abgeschlossen. Mit der Standseilbahn geht es auf den Merkur, wo die Möglichkeit zu einem kleinen Spaziergang mit Blick auf Baden-Baden besteht. Neben den Ausflugsfahrten treffen sich die Senioren ganzjährig jeweils am Dienstagnachmittag zur Gymnastik im Bad Rippoldsauer Pfarrsaal.