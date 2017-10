Bad Rippoldsau-Schapbach Rat schrumpft um einen Sitz

Seit den Kommunalwahlen 2014 hat sich laut Maier sein berufliches Aufgabenfeld verändert. Fraktionssprecher Ulrich Krauth berichtete, von einem Gespräch mit ihm, in dem sich herausgestellt habe, dass wegen der vielen Auslandsaufenthalte von Maier eine sinnvolle Ratsarbeit nicht möglich ist. Es mache laut Krauth keinen Sinn, jemand ins Amt zu zwingen.

Ebenfalls einstimmig beschloss der Rat, dass die Gemeindeausschüsse in der jetzigen Form belassen werden. Begrüßt wurde in der Sitzung Elena Schmieder, eine neue Mitarbeiterin in der Verwaltung.