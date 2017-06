Bad Rippoldsau-Schapbach Prozessionen und Blumenteppiche

Bad Rippoldsau-Schapbach. In der Pfarrei Mater Dolorosa in Bad Rippoldsau und in der Pfarrgemeinde St. Cyriak Schapbach gehört der "Herrgottstag" zu den großen Hochfesten des Kirchenjahrs.

Nach dem feierlichen Hochamt, gehalten von Pfarrer Frank Maier, führte in Bad Rippoldsau die Sakramentsprozession nach dem Gottesdienst durch den Kurpark, vorbei an den vier Altären und Blumenteppichen mit christlichen Motiven. Abschluss der Prozession war im Pfarrgarten. Die Trachtenkapelle Bad Rippoldsau unter der Leitung von Dirigent Herbert Decker spielte bei der Prozession Festmärsche und an den Altären Sakramentslieder.

Die in liebevoller Kleinarbeit gelegten Blumenteppiche mit Sakraments-Motiven beeindruckten die Prozessionsteilnehmer. Das farbenprächtige Bild wurde durch die Fürstenberger Frauen- und Männertracht bereichert. Die vielen Fahnen und wertvollen Holzstatuen wurden von den Trachtenträgern mitgeführt. Nach Ende der Prozession wurde das Lied "Großer Gott wir loben dich" gesungen, bevor Pfarrer Frank Maier allen dankte, die an der Organisation von Gottesdienst und Prozession mitgeholfen hatten. Im Anschluss an die Fronleichnamsprozession spielte die Trachtenkapelle im Pfarrgarten zur Unterhaltung auf.