Bad Rippoldsau-Schapbach (id). Das Hochamt am Fronleichnamstag, 15. Juni, der Kirchengemeinde Mater Dolorosa in Bad Rippoldsau beginnt um 9 Uhr mit Pfarrer Frank Maier. Anschließend führt die Prozession zu den vier Altären, die mit Blumenteppichen geschmückt werden. Die Strecke führt von der Kirche zum Kurhausparkplatz, wo der erste Altar aufgebaut ist. Der zweite Altar befindet sich im Kurpark. Über die Brücke führt der Prozessionsweg entlang der Promenade bis zum Kräutergarten, wo der dritte Altar aufgebaut wird. Von dort aus geht es zum Pfarrgarten, wo der letzte Altar aufgebaut wird. An der Prozession beteiligt sich die Blasmusik und Trachtenkapelle. Die Statuen und Fahnen werden von Frauen und Männern in Fürstenberger Tracht mitgeführt. Erstmals beteiligt sich die Kindertrachtentanzgruppe.