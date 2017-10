In der Pfarrei Mater Dolorosa in Bad Rippoldsau wurde das Erntedankfest begangen. Pfarrer a. D. Bruno Hermann aus Bad Peterstal–Griesbach segnete den mit Erntegaben reich bestückten Erntealter, aber auch die von den Kindern des Klösterle-Kindergartens mitgebrachten Obst- und Gemüsekörbchen. Die Kindergartenkinder sangen das Lied "Sing mit mir ein Dankeschön für all die guten Gaben" und sprachen ein Gedicht. Der Erntedankgottesdienst wurde von Organist Martin Schoch mit den Werken "Alla Marcia" von Thomas Adams und dem "Allegro" von Giulio Taglietti bereichert, wofür die Kirchenbesucher großen Beifall spendeten. Foto: Schmid