Bad Rippoldsau-Schapbach Patron aus Sandstein ist 250 Jahre alt

Bad Rippoldsau-Schapbach. Der Benediktinerabt Cölestin Wahl, der Erbauer des Bad Rippoldsauer Klosters, stiftete die Brückenfigur. Der Brückenheilige Nepomuk ist vor allem im badischen Raum als Patron der Flößer und Kaufleute bekannt. Der "Rippolds-auer" Nepomuk ist eine ausgezeichnete Arbeit eines unbekannt gebliebenen Bildhauers.

Figur wurde von einem Abt in Auftrag gegeben

Dagegen ist der Auftraggeber dieses Werks am oberen Teil des Sockels für immer mit den Initialen "CSNR–CASG verewigt. Diese Buchstaben, die eine Abtsmitra einrahmen, bedeuten: "Cella Sancti Nicolai Rippolzavensis – Coelestinus Abba Sancti Georgii", was ins Deutsche übersetzt heißt: "Die Zelle des heiligen Nikolaus in Rippoldsau – Cölestin, Abt von St. Georgen". Nimmt man die Jahreszahl 1767 (MDCCLXVII) vom unteren Teil des Sockels dazu, so steht fest: Cölestin, der Abt von St. Georgen bei Villingen, und damit auch Herr über das Priorat Sankt Nikolaus in Rippoldsau, ließ 1767 diese Statue zu Ehren des Heiligen Nepomuk anfertigen.