Bad Rippoldsau-Schapbach (w). Ein Oktoberfest steigt am Samstag, 1. Oktober, ab 20 Uhr in der Schapbacher Festhalle. Veranstalter sind Hallenpächter Thomas und Sandra Müller sowie der SV Schapbach. Zu Gast ist die "Partymaschine XXL – Die Rebellen in Lederhosen". Die Sechs-Mann-Band und Sängerin Daniela machen Stimmung. Die Halle wird passend dekoriert, es gibt Bier aus Maßkrügen und zünftige Gerichte. Einlass in die Festhalle ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für elf Euro in der Rankachmühle in Oberwolfach und an der Jugendtheke des SV Schapbach. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 13 Euro.