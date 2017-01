Bad Rippoldsau-Schapbach Neuer Vereinsmeister gekürt

Die gleiche Holzzahl hatte auch der amtierende Vereinsmeister Urs Waidele gekegelt, allerdings hatte er im Abräumen ein Holz weniger als der neue Sieger. Platz drei belegte Klaus Armbruster mit 528 Holz, und Vierter wurde Mario Dieterle mit 514 Holz.

SKC-Vorsitzender Walter Armbruster gab auch einen kurzen Rückblick über das Jahresgeschehen. Sportwart Erich Schmid berichtete über die Tabellensituation. Da sich sowohl die erste Mannschaft des SKC 86 Schapbach als Aufsteiger in die Landesliga als auch die zweite Mannschaft in der Bezirksliga B in Abstiegsgefahr befinden, wolle man in der Rückrunde alles daran setzen, den Klassenerhalt zu erreichen.

Man müsse alle Kräfte mobilisieren, um bei drei Absteigern in der Landesliga am Ende Tabellensiebter zu sein, sagte Schmid.