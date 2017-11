Bad Rippoldsau-Schapbach Neuer Beirat nimmt seine Arbeit auf

Bad Rippolsau-Schapbach. Die stellvertretende Leiterin Melanie Lehmann gab beim Elternabend im neuen Kindergartenjahr einen Überblick über den Ablauf des Abends. Außerdem gab es wichtige Informationen an die anwesenden Eltern. Die Eltern hatten im Vorfeld die Möglichkeit, per Briefwahl den neuen Elternbeirat zu wählen. Der Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2017/18 setzt sich wie folgt zusammen: Silke Armbruster, Yvonne Schmieder, Sabine Weis, Melanie Verwimp, Silvia Lehmann und Melanie Harter.

Logopädin hält Vortrag

Der Elternabend stand auch unter dem Thema "Sprachentwicklung – Was ist normal, was nicht?" Hierzu hatte Sabrina Alender aus der Praxis Claudia Brohammer für Logopädie und Ergotherapie in Wolfach referiert. Die staatlich anerkannte Logopädin mit Osteopathie-Zertifizierung informierte über die normale Entwicklung der Sprache, Sprachentwicklungsstörungen und deren Störungsbilder, nannte auch mögliche Ursachen und gab praktische Hilfestellungen und Tipps an die Eltern weiter. Im Anschluss stand die Referentin noch für persönliche Fragen der Eltern zur Verfügung.