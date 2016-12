Bad Rippoldsau-Schapbach Neuer Bärenwelpe im Wolf- und Bärenpark

"Die schwierigste Arbeit beginnt jetzt", sagte Sabrina Schröder, Biologin und stellvertretende Parkleiterin Schwarzwald, "eine gesunde Distanz zu den Kleinen zu wahren, ist die größte Herausforderung für das gesamte Team."

Mit naturnaher Fütterung, möglichst ohne großen Bezug zum Menschen, soll das Konzept verhaltensgerechtes Leben auch auf heranwachsende Tiere angewendet werden. Eine Auswilderungsstation wie in Kamtschatka gibt es in Europa derzeit noch nicht. "Für uns ist es wichtig", so die Stiftungsvorsitzende Beate Zandt, "dass diese Welpen wesentlich zur Aufklärung und Bildung von deutschen Touristen beitragen, damit sich in Albanien kein weiterer Missbrauch dieser Wildtiere fortsetzt."

Zur Zeit befinden sich zehn Braunbären und zwei Grauwölfe in den zehn Hektar großen, naturbelassenen Freianlagen im Schwarzwald. Alle Tiere wurden aus Tierschutzgründen im Park aufgenommen.