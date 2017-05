Bad Rippoldsau-Schapbach Neue Stellvertreterin gewählt

282 Spieler wurden an 26 Spieltagen in 47 Spielen eingesetzt, berichtete Sportwart Erich Schmid. Urs Waidele und Mario Dieterle waren mit 20 Spielen und 2400 Wurf die fleißigsten Kegler. Es gab auch zwei Mannschaftsrekorde, bei der ersten Mannschaft in Blumberg mit 3277 Holz und bei der zweiten Mannschaft gegen KSC Marlen mit 3094 Holz. Einzelrekorde waren 593 Holz von Hermann Schrempp in Marlen, 571 Holz von Walter Armbruster in Dittishausen und 564 Holz von Claudia Armbruster in Freiburg. Die erste Mannschaft beendete mit dem neunten Tabellenplatz die Runde, was den Abstieg bedeutet hätte, aber durch zwei Aufsteiger und einen Rückzug kann der SKC in der Landesliga bleiben.

Die zweite Mannschaft schloss die Saison mit dem achten Tabellenplatz in der Bezirksliga B ab. Erfolgreicher waren die Damen, so Sportwartin Claudia Schmieder. Die SG Wolftal wurde Meister in der Bezirksliga und spielt ab der kommenden Saison in der Landesliga.