Bad Rippoldsau-Schapbach Musik zugunsten von Sturmopfern

Bad Rippoldsau-Schapbach. Karibische Rhythmen präsentieren das Duo SaxAccord und Marco Pereira am morgigen Donnerstag in der Friedenskapelle in Bad Rippoldsau bei einem Benefizkonzert. Beginn ist um 19 Uhr mit einer Stärkung. Veranstaltet wird das Konzert von den Organisatoren der Fürstenbau-Events. Das Duo SaxAccord besteht aus Claudia Schmid (Akkordeon) und Michael Weller (Saxofon). Die beiden seien zwei Tango-Spezialisten, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Außerdem tritt bei dem Konzert auch der Gitarrist und Sänger Marco Pereira auf. Alle drei seien weit über die Region hinaus gefragt, so die Veranstalter.