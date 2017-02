Bad Rippoldsau-Schapbach Musik und Persiflage auf Trump

Am Ende waren es doch einige Kleinkünstler, die vor einem begeisternden Publikum auftraten. Wie immer hatte Tilo Lutz den Abend am Piano eröffnet. Diesmal allerdings alleine, da Gitarrist Eugen Heinrich erkrankt war. Lutz hatte Titel wie "Africa" von "Toto" oder "All of Me" von John Legend im Repertoire. Auch den Klassiker "Mrs Robinson" von Simon & Garfunkel spielte er. Überraschend erschien die Saxofon-Abordnung der Schapbacher Hamperle-Harmonie mit Siegfried und Jürgen Decker, Heiko Weis, Erwin Heinrich und Elena Schmieder. Sie brachten gleich eine tolle Stimmung in den Saal.

Lutz ehrte auch zwischendurch die originellsten Kostüme an diesem Abend: zwei Gäste mit zwei Lampen auf dem Kopf. Comedian Eric Armbruster war ebenfalls dabei und hatte einige lustige Witze auf Lager. In seiner unnachahmlichen Art lieferte der Schapbacher Schnurrant Georg Lehmann als philosophischer Kabarettist einige Kracher. Später glänzte er zusammen mit Doris Pütz als Gesangsduett.

Zu Gast war auch Ralph Schneidewind aus Freudenstadt mit "Hapes Hauskapelle" zusammen mit Charly Schaal und Timo Maier. Sie präsentierten Blues- und Rockklassiker wie "Knockin’ on Heavens Door", "Johnny B. Good", Blues von Robert Johnson, R. Stones und Eric Clapton.