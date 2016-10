Bad Rippoldsau-Schapbach. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag gegen 18.30 Uhr auf der Landesstraße 96 zwischen Holzwald und Bad Rippoldsau so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb, teilt die Polizei mit. Eine 63-jährige Autofahrerin war in Richtung Holzwald unterwegs und wollte nach links in ein Privatgrundstück abbiegen. Sie übersah den entgegenkommenden Motorradfahrer, der mit einer Sozia unterwegs war. Der Motorradfahrer kollidierte frontal mit der rechten Seite des Autos. Durch den Aufprall wurde der 47-jährige Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Die 48-jährige Sozia wurde mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Autofahrerin blieb nahezu unverletzt. Für die Unfallaufnahme war die Strecke bis etwa 22.30 Uhr voll gesperrt.