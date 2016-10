Bad Rippoldsau-Schapbach Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Eine 63-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Holzwald unterwegs und wollte nach links in ein Privatgrundstück abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Triumph-Biker, der mit einer Sozia unterwegs war.

Der Motorradfahrer kollidierte frontal mit dem Wagen. Durch den Aufprall wurde der 47-jährige Fahrer so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Die 48-jährige Sozia wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Frau im Skoda blieb nahezu unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Strecke bis zirka 22.30 Uhr voll gesperrt. Für die Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Rottweil ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.