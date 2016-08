Bad Rippoldsau-Schapbach Moskauer Maler im "Fürstenbau"

Popov hat unter anderem in Krasnojarsk Malerei studiert. Er lebt ausschließlich von der Kunst. Zunächst war es für ihn schwer, als Maler in Russland Fuß zu fassen. Doch zwischenzeitlich hat Popov, der in der Nähe Moskaus lebt, viele Einladungen, auch in die Schweiz und in die USA, wo er seine Bilder ausstellt.

Der Künstler fühlt sich vom Wolftal inspiriert

Wie der Künstler ausführte, ist es das erste Mal, dass er in einem Land Gemälde ausstellt, dessen Sprache er nicht beherrscht, so dass er in Bad Rippoldsau einen Dolmetscher benötigte. Popov liebt die Einsamkeit und zieht sich gerne dahin zurück. Der Ort Bad Rippoldsau gefiel dem Maler gut – genauso wie die Rundfahrt durchs Wolf- und Kinzigtal bis nach St. Roman, wohin er von Karen Krusmann vom Haus Fürstenbau begleitet wurde.