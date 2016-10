Bad Rippoldsau-Schapbach "Mit den Waffen meiner Frau"

Bad Rippoldsau-Schapbach. Im "Alban" in Bad Rippoldsau-Schapbach ist am Sonntag, 16. Oktober, "Schmidternacht". Ab 18 Uhr zückt der Kabarettist Konstantin Schmidt die Waffen seiner Frau und zieht damit in den beispielhaften Kampf um Geld, Macht und Einfluss.