Bad Rippoldsau-Schapbach Mensch machte "Bruno" zum "Problembären"

Die Stiftung für Bären kreierte den Bärengedenktag am 26. Juni, dem Todestag des ersten freilebenden Braunbären in Deutschland seit 170 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Parkleitung. Ziel ist es, auf den Missbrauch von Tieren aufmerksam zu machen. Elf Jahre nach dem fragwürdigen Abschuss des "Problembären" JJ1, im Volksmund "Bruno" genannt, will die Stiftung nun eine Sondereinheit für Wildtiere ins Leben rufen. Sie soll Konflikte zwischen Mensch und Wildtier lösen.

Schwarze Fahnen erinnern an den Todestag von "Bruno". Seine Mutter Jurka lebt seit 2010 im Alternativen Wolf- und Bärenpark. Beide wurden in ihrer alten Heimat in Norditalien von Menschen angefüttert und später als "Problemtiere" deklariert. "Bruno" wurde erschossen, Jurka gefangen. Beide Schicksale seien direkt mit menschlichem Fehlverhalten verbunden. Diese soll nicht nur Situationen wie 2006 klären, sondern sie idealer Weise gar nicht erst entstehen lassen. Konflikte zwischen Wildtieren und Menschen würden sich zwar nie ganz verhindern lassen, aber der Mensch könne sein Verhalten ändern und potenziellen Gefahren entgegenwirken. Der tragische Zwischenfall vorige Woche, bei dem ein Jugendlicher in Alaska zu Tode kam, zeige, welche Gefahren die Wildnis berge. Daher sei es wichtig, sich wieder mit der Natur zu beschäftigen und ihre Gesetzlichkeiten zu verstehen.

Weitere Informationen: www.baer.de