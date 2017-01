Bad Rippoldsau-Schapbach Mehr Sterbefälle als Geburten im vergangenen Jahr

Bad Rippoldsau-Schapbach. Mehr Sterbefälle als Geburten gab es im vergangenen Jahr in der Pfarrgemeinde Mater Dolorosa und im Pfarrgebiet Kniebis. Das gaben die Lektorinnen Hilde Schmid und Miriam Steinhauser bei ihrem Jahresrückblick während des Jahresschlussgottesdienstes in der Kirche Mater Dolorosa bekannt. So wurden im Jahr 2016 in der Kirchengemeinde acht Kinder getauft und sieben Kinder feierten ihre erste heilige Kommunion.